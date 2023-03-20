Чифуркина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно