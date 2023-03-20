Чифуркина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чифуркина Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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