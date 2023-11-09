Ярцева (Филева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Филева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Филёв Василий Андреевич

Мать: Филёва Наталья Ефимовна

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