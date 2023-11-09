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Ярцева (Филева) Мария Васильевна
Ярцева (Филева) Мария Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Филёв Василий Андреевич
1914 г.р.
Мать
Филёва (Недикова) Наталья Ефимовна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Филёв Василий Андреевич
Мать:
Филёва Наталья Ефимовна
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