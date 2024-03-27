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Гайнуллин Гиниятулла Гайнуллович

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Дата смерти

23.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Фатхуллин Гайнулла

Мать: Фатыйма Вторая Жена

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.01.1944

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