Гайнуллин Гиниятулла Гайнуллович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти23.01.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Фатхуллин Гайнулла
Мать: Фатыйма Вторая Жена
Военная служба
Неизвестно
Гайнуллин Гиниятулла Гайнуллович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Нурлаты Воинское звание: сержант Дата выбытия: 23.01.1944 Причина выбытия: погиб Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Гостилицы Информация об архиве - Источник информации: ВК Ленинградской обл. Фонд ист. информации: Отдел по Ломоносовскому району Дело ист. информации: 20000058
Рождение ребёнка
?.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
23.01.1944