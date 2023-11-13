Романова Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смерти02.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: Капишникова Мария Никитична
Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич
Рождение ребёнка
01.01.1928
Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1970