Романова Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

02.02.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: Капишникова Мария Никитична

Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Романов Алексей Никитич

Отец ребёнка: Романов Никита Василиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Никита Василиевич

Смерть
02.02.1970
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