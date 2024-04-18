Безкоровайна Стефания Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Олександр Владимирович
Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полищук Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно