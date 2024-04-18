Безкоровайна Стефания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайна Стефания Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1947

Отец: Безкоровайный Григорий Алексеевич

Мать: Федечко Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Олександр Владимирович

Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Полищук Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полищук Владимир Петрович

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