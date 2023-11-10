Ефимова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1892
Сын: Ефимов Николай Алексеедравоч
Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ефимов Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.12.1897
Сын: Ефимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ефимов Григорий Александров
Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно