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Ефимова Мария Васильевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1892

Сын: Ефимов Николай Алексеедравоч

Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ефимов Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1897

Сын: Ефимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ефимов Григорий Александров

Отец ребёнка: Ефимов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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