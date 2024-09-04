Тявкин Федор Евтихьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Тявкина Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Тявкина Алла Федоровна
Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна
Смерть
1980