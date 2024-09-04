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Тявкин Федор Евтихьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Тявкин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Тявкина Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Тявкина Алла Федоровна

Мать ребёнка: Тявкина (Толстых) Любовь Ивановна

Смерть
1980

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