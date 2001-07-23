Зинина Зинаида Петровна
Место рождениясело План Неверскинский район Пензенской области
Дата рождения24.09.1925
Дата смерти23.07.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925
Отец: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
25.10.1946
Дочь: Матрешина Евгения Кузьминична
Отец ребёнка: Матрешин Кузьма Никитович
Рождение ребёнка
23.10.1948
Дочь: Матрешина Тамара Кузьминична
Отец ребёнка: Матрешин Кузьма Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2001