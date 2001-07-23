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Зинина Зинаида Петровна

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Место рождения

село План Неверскинский район Пензенской области

Дата рождения

24.09.1925

Дата смерти

23.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925

Отец: Зинин Перт Иванович

Мать: Жукова Ольга Лаврентьевна

село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
25.10.1946

Дочь: Матрешина Евгения Кузьминична

Отец ребёнка: Матрешин Кузьма Никитович

Рождение ребёнка
23.10.1948

Дочь: Матрешина Тамара Кузьминична

Отец ребёнка: Матрешин Кузьма Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матрешин Кузьма Никитович

Смерть
23.07.2001
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