Галаганова (Маркина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1955
Сын: Галаганов Александр Иванович
Отец ребёнка: Галаганов Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1968
Дочь: Галаганова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Галаганов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно