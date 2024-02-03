Галаганова (Маркина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаганова (Маркина) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаганов Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.09.1955

Сын: Галаганов Александр Иванович

Отец ребёнка: Галаганов Иван Федорович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1968

Дочь: Галаганова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Галаганов Иван Федорович

Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
Неизвестно

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