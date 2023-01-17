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Суконщиков Александр Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1887 ст.

Отец: Суконщиков Алексей Андреевич

Мать: Суконщикова Елизавета Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
21.10.1887 ст.
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Метрические книги церквей г. ВОЛОГДЫ за 1887 год Фонд № 496. Оп.23. Д. 1 20. Николаевская Глинковская церковь, л.532 -л.539об. - №18. 20 / 21 октябр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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