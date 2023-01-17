Суконщиков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1887 ст.
Крещение
21.10.1887 ст.
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Метрические книги церквей г. ВОЛОГДЫ за 1887 год Фонд № 496. Оп.23. Д. 1 20. Николаевская Глинковская церковь, л.532 -л.539об. - №18. 20 / 21 октябр... Показать все
Смерть
Неизвестно