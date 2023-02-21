Пешков Евстроп Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1886
Дата смерти14.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886
Отец: Пешков Илья Иванович
Мать: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кайдалова Татьяна Евстроповна
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
29.12.1920
Сын: Пешков Василий Евстропович
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.01.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.01.1925
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1938