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Пешков Евстроп Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1886

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1919 г.р.
1920 г.р.
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1925 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886

Отец: Пешков Илья Иванович

Мать: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кайдалова Татьяна Евстроповна

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
29.12.1920

Сын: Пешков Василий Евстропович

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.01.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.01.1925

Сын: Пешков Пётр Евстропович

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
14.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.03.1938
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