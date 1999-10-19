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Иванова Яна Александровна
Иванова Яна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1999
Пол
Женский
Отец
Иванов Александр Васильевич
1976 г.р.
Мать
Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1999
Отец:
Иванов Александр Васильевич
Мать:
Мишанова Татьяна Валерьевна
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