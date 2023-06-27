Рожкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1902
Муж: Рожков Семен Никитич
17.02.1902 (по старому стилю 04.02.1902)
Рождение ребёнка
10.11.1905
Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич
Рождение ребёнка
21.05.1908
Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич
Рождение ребёнка
31.03.1910
Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич
Рождение ребёнка
18.08.1911
Сын: Рожков Александр Семенович
Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно