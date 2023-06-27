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Рожкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1902

Муж: Рожков Семен Никитич

17.02.1902 (по старому стилю 04.02.1902)
Рождение ребёнка
10.11.1905

Сын: Рожков Иван Семенович

Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Сын: Рожков Николай Семенович

Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1910

Сын: Рожков Иван Семенович

Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Рожков Александр Семенович

Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Рожков Семен Никитич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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