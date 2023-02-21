Веденеев Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеденеев Вячеслав Алексеевич

Веденеев Вячеслав Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веденеева Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веденеев Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Веденеева Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close