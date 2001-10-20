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Шупенько Пётр Антонович

Место рождения

Лотевичи, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

02.05.1920

Дата смерти

20.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920

Отец: Шупенько Антон

Мать: Шупенько Бронислава

Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.05.1955

Дочь: Демидович Ванда

Мать ребёнка: Шупенько Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шупенько Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупенько Екатерина

беларусь
Смерть
20.10.2001
Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Лотевичи, Вилейский район, Минская область
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