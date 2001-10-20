Шупенько Пётр Антонович
Место рождения
Дата рождения02.05.1920
Дата смерти20.10.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1920
Отец: Шупенько Антон
Мать: Шупенько Бронислава
Рождение ребёнка
06.05.1955
Дочь: Демидович Ванда
Мать ребёнка: Шупенько Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шупенько Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шупенько Екатерина
беларусь
Смерть
20.10.2001
Похороны
Неизвестно