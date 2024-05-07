Вьюшин Изотий?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьюшин Иван?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Струева (Вьюшина) Мария Изотьевна
Мать ребёнка: не указана
Чистовка, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно