Вьюшин Изотий? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюшин Изотий?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюшин Иван?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Струева (Вьюшина) Мария Изотьевна

Мать ребёнка: не указана

Чистовка, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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