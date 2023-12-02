Гермагенова Ирина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1996
Сын: Григорьев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городник Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан