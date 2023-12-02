Гермагенова Ирина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гермагенова Ирина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1996

Сын: Григорьев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городник Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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