Щагин Федор (Николаев? Неподтв-Из Метрики Дочери Евдокии) (Николаев? Неподтв-Из Метрики Дочери Евдокии) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щагин Федор (Николаев? Неподтв-Из Метрики Дочери Евдокии) (Николаев? Неподтв-Из Метрики Дочери Евдокии)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щагин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щагин Иван Федорович (Неподтв)

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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