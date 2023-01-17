Степанов Гаврил Егорович
Место рождения
Дата рождения09.03.1899
Дата смерти08.05.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1899
Отец: Степанов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1923
Сын: Степанов Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Надежда Ивановна
Призыв на военную службу
09.01.1942
Воинское звание: красноармеец/рядовой. Сапер. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen82717397/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102694442/
Попал в плен (военное)
09.12.1942
Место пленения: Сычевка Лагерь: шталаг VIII F (318) Лагерный номер: 67281
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1944
Место захоронения: Польша, Опольское воев., Ныский пов., Ламбиновице