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Степанов Гаврил Егорович

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Место рождения

Монастырская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.03.1899

Дата смерти

08.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1899

Отец: Степанов Егор

Мать: не указана

Монастырская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1923

Сын: Степанов Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Надежда Ивановна

Монастырская, Вятский уезд, Вятская губерния
Призыв на военную службу
09.01.1942
Воинское звание: красноармеец/рядовой. Сапер. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen82717397/ https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero102694442/
Попал в плен (военное)
09.12.1942
Место пленения: Сычевка Лагерь: шталаг VIII F (318) Лагерный номер: 67281
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Надежда Ивановна

Смерть
08.05.1944
Место захоронения: Польша, Опольское воев., Ныский пов., Ламбиновице
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