Григорьева Лидия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Григорьева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Григорьев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Григорьев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно