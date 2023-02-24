Григорьева Лидия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Лидия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Григорьева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Григорьев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Григорьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Григорьев Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Владимир Петрович

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