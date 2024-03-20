Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Kroos Arthur
Kroos Arthur
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Kroos Jakob
1863 г.р.
Мать
Kroos (Kustein) Kadri
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1899
Отец:
Kroos Jakob
Мать:
Kroos Kadri
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия