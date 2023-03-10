Шемонаев Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев Федосья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Богатырёв Ирина Панкратьевна

Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Панкратьевна

Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неизвестно Евдокия Панкратьевна

Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шемонаев Михаил Панкратьевич

Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Шемонаев Фёдор Панкратьевич

Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Панкрат Семенович

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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