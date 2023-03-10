Шемонаев Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Богатырёв Ирина Панкратьевна
Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Панкратьевна
Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неизвестно Евдокия Панкратьевна
Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шемонаев Михаил Панкратьевич
Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шемонаев Фёдор Панкратьевич
Отец ребёнка: Шемонаев Панкрат Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно