Оглоблин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1799
Сын: Оглоблин Диомид Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Оглоблин Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Оглоблин Власий Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Оглоблин Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Оглоблин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья
Смерть
Неизвестно