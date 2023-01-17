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Оглоблин Афанасий Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Оглоблин Иван Федорович

Мать: Оглоблина Евдокия Кононовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Оглоблин Диомид Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Оглоблин Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Оглоблин (рекрут С 1831) Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Оглоблин Власий Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Оглоблин Тит Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Оглоблин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Оглоблин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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