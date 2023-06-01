Галактионова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Галактион

Мать: не указана