Булатов Семен Феофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Матрена Семенова
Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Пелагия Семенова
Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Фекла Аникина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897