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Булатов Семен Феофанов

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Место рождения

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Булатов Феофан Герасимов

Мать: Булатова Варвара Григорьева

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Матрена Семенова

Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Булатов Ермолай Семенов

Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Пелагия Семенова

Мать ребёнка: Булатова Фекла Аникина

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Фекла Аникина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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