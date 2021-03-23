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Скоробогатова Елизавета Александровна

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Место рождения

Курганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово

Дата рождения

19.04.1928

Дата смерти

23.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Курганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово
Рождение ребёнка
12.10.1953

Сын: Скоробогатов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Скоробогатов Николай Иванович

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.01.1955

Дочь: Тихая Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Скоробогатов Николай Иванович

Курганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово
Смерть
23.03.2021
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
12 ч 55 мин
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