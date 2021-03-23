Скоробогатова Елизавета Александровна
Место рожденияКурганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово
Дата рождения19.04.1928
Дата смерти23.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Курганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово
Рождение ребёнка
12.10.1953
Сын: Скоробогатов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Скоробогатов Николай Иванович
Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.01.1955
Дочь: Тихая Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Скоробогатов Николай Иванович
Курганская область, Каргапольский район, дер. Скоробогатово
Смерть
23.03.2021
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
12 ч 55 мин