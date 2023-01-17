Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Волково, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.12.1820

Дата смерти

03.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Мценский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1838 по 1845
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1845 по 1853
Новогеоргиевск, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1853 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1860 по 1877
Абсалямово, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1877 по 1892
Воробьевка, Курская обл, Золотухинский р-н
Смерть
03.12.1892
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close