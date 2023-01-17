Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1820
Дата смерти03.12.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1838 по 1845
Место жительства
С 1845 по 1853
Новогеоргиевск, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1853 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1860
Место жительства
С 1860 по 1877
Абсалямово, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1877 по 1892
Воробьевка, Курская обл, Золотухинский р-н
Смерть
03.12.1892