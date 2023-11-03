Шестернина (Ченцова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Ченцова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Около 1858

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Чернцов Иван Аксенов

Мать: Чернцова Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
09.07.1844

Муж: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

М. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Антонина Гаврилова

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Рождение ребёнка
03.09.1848

Сын: Шестернин Феактист Гаврилович

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Рождение ребёнка
04.11.1849

Сын: Шестернин Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Никиты Белова дочь девица Мария
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Бабаковская Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Рождение ребёнка
08.01.1855

Сын: Шестернин Павел 2 Гаврилович

Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)

Смерть
Около 1858
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