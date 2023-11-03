Шестернина (Ченцова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиОколо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Чернцов Иван Аксенов
Бракосочетание
09.07.1844
М. 21 ж. 21
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Антонина Гаврилова
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Рождение ребёнка
03.09.1848
Сын: Шестернин Феактист Гаврилович
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Рождение ребёнка
04.11.1849
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Никиты Белова дочь девица Мария
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Бабаковская Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Рождение ребёнка
08.01.1855
Сын: Шестернин Павел 2 Гаврилович
Отец ребёнка: Шестернин Гавриил Павлов (Петров?)
Смерть
Около 1858