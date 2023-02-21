Долинко Борис Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долинко Федосей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1942
Сын: Долинко Геннадий Борисович
Мать ребёнка: Долинко Галина
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Долинко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долинко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Владимир Борисович
Мать ребёнка: Долинко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долинко Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Долинко Галина