Долинко Борис Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Борис Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долинко Федосей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1942

Сын: Долинко Геннадий Борисович

Мать ребёнка: Долинко Галина

Рождение ребёнка
1944

Сын: Долинко Юрий Борисович

Мать ребёнка: Долинко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долинко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Владимир Борисович

Мать ребёнка: Долинко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Долинко Галина

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