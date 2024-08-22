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Иван Федорович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

До 1685 г.р.

Мать

До 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Федор Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Смерть
После 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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