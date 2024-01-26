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Угодчикова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угодчиков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Угодчиков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Угодчикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Угодчиков Павел Иванович

Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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