Угодчикова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Угодчиков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Угодчикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Угодчиков Иван Степанович
Смерть
Неизвестно