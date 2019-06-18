Жучкова (Кузнецова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучкова (Кузнецова) Любовь Сергеевна

Жучкова (Кузнецова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

02.07.1922

Дата смерти

18.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922

Отец: Кузнецов Сергей Борисович

Мать: Кузнецова Прасковья Карповна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Зарянова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жучков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич

Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков Михаил Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
18.06.2019
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close