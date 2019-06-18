Жучкова (Кузнецова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1922
Дата смерти18.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1922
Рождение ребёнка
19.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Зарянова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жучков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Жучков Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.2019