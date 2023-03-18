Лесин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Тимофеевич
Мать: Домна Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лесина Вера Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1886
Дочь: Алексеева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Лесина Пелагея Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920