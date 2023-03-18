Лесин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Тимофеевич

Мать: Домна Васильевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лесина Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1886

Дочь: Алексеева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Лесина Пелагея Филимоновна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесина Пелагея Филимоновна

Смерть
1920
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