Трунин Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунин Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1974

Отец: Трунин Юрий Константинович

Мать: Трунина Томара Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1994

Сын: Трунин Арсений Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
01.06.1998

Сын: Трунин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
09.11.2001

Сын: Трунин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна

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