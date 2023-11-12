Трунин Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1974
Рождение ребёнка
17.05.1994
Сын: Трунин Арсений Алексеевич
Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
01.06.1998
Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
09.11.2001
Сын: Трунин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трунина Ольга Константиновна