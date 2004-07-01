Лисицкий Матвей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1925
Дата смерти01.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 08.02.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 8.02.1943 года Илекским РВК. Обучался в Уфимском ВПУ. 7.08.1943 года прибыл на обцучение в Уфимское ВПУ. 28.08.1943 года отправлен в 171 гвардейский ... Показать все
Смерть
01.07.2004
Похороны
Неизвестно