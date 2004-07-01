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Лисицкий Матвей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1925

Дата смерти

01.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 08.02.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 8.02.1943 года Илекским РВК. Обучался в Уфимском ВПУ. 7.08.1943 года прибыл на обцучение в Уфимское ВПУ. 28.08.1943 года отправлен в 171 гвардейский ... Показать все
Смерть
01.07.2004
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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