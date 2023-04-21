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Панкова Федосья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Панкова Авдотья Афанасьевна

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Панков Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Яшина Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Кожевникова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Панков Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Афанасий Степанович

Смерть
Неизвестно
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