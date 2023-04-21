Панкова Федосья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Панкова Авдотья Афанасьевна
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Яшина Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Кожевникова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Панков Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Панков Афанасий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно