Болдырев Иосиф Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Иосиф Ефимович

Болдырев Иосиф Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

15.01.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1936

Сын: Болдырев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
01.08.1936

Дочь: Волошина Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Алексеевна

Смерть
15.01.1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.