Болдырев Иосиф Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти15.01.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1936
Сын: Болдырев Николай Иосифович
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1936
Дочь: Волошина Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Алексеевна
Смерть
15.01.1959