Рыбаков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.2015
Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.2017
Дочь: Рыбакова Есения Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.03.2019
Дочь: Рыбакова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно