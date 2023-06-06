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Рыбаков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.2015

Сын: Рыбаков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.04.2017

Дочь: Рыбакова Есения Сергеевна

Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
12.03.2019

Дочь: Рыбакова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Рыбакова Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Марина Сергеевна

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