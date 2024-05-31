Курносиков Филипп Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносиков Филипп Антонов

Курносиков Филипп Антонов

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

20.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Курносиков Антон

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курносикова Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кривошеева (Курносикова) Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.1899

Сын: Курносиков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.06.1922
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.