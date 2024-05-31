Курносиков Филипп Антонов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти20.06.1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Курносиков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курносикова Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кривошеева (Курносикова) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова
Рождение ребёнка
08.07.1899
Мать ребёнка: Курносикова Акулина Данилова
Смерть
20.06.1922