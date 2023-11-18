Мухаметшин Раиф Шарипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1962
Сын: Мухаметшин Ильяс Раифович
Мать ребёнка: Мухаметшина Фарида Набиулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметшин Ислам Раифович
Мать ребёнка: Мухаметшина Фарида Набиулловна
Смерть
Неизвестно