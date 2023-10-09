Рымшин Герасим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рымшин Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Подколзина Агафия Герасимовна
Мать ребёнка: Рымшина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рымшина Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: Рымшина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рымшина Мария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рымшин Максим Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рымшина Анна Ефимовна
Смерть
1769