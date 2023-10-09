Рымшин Герасим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымшин Герасим Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рымшин Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Подколзина Агафия Герасимовна

Мать ребёнка: Рымшина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рымшина Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: Рымшина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рымшина Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рымшин Максим Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рымшина Анна Ефимовна

Смерть
1769
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