Арефьева Марья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Марья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефьев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: (Арефьева) Афимья Андреевна

Отец ребёнка: Арефьев Андрей Григорьевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.

Дочь: (Арефьева) Праскева Андреева

Отец ребёнка: Арефьев Андрей Григорьевич

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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