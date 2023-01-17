Белик Степан Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Степан Сидоров

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Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Белик Сидор Якимов

Мать: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Родниковка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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