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Белик Степан Сидоров
Белик Степан Сидоров
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Место рождения
Родниковка
, Кіровоградська область
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Белик Сидор Якимов
1820 г.р.
Мать
Бобрик (1.), Белик (2.) (Григорьева?) Настасия Онуфриева/Григорьева?
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Белик Сидор Якимов
Мать:
Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Родниковка
, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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