Кузнецова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кузнецов Григорий
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
17.08.1900
Сын: Кузнецов Андриан Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области (село Черновское Курганского уезда)
Рождение ребёнка
24.02.1905
Сын: Кузнецов Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
с. Введенское Курганской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно