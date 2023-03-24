Кузнецова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области (село Черновское
Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Кузнецов Андриан Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области (село Черновское Курганского уезда)
Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Кузнецов Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

с. Введенское Курганской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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