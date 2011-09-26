Цыганкова (Савенкова) Ираида Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Савенкова) Ираида Фоминична

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

18.05.1930

Дата смерти

26.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930

Отец: Савенков Фома

Мать: Савенкова Мария

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1952

Дочь: Двойникова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Цыганков Александр Степанович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
19.02.1960

Дочь: Цыганкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.09.2011
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