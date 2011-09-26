Цыганкова (Савенкова) Ираида Фоминична
Место рождения
Дата рождения18.05.1930
Дата смерти26.09.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930
Отец: Савенков Фома
Мать: Савенкова Мария
Рождение ребёнка
10.03.1952
Дочь: Двойникова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Цыганков Александр Степанович
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
19.02.1960
Дочь: Цыганкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.09.2011