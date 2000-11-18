Бузанова (Гришина) Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1915
Дата смерти18.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915
Отец: Гришин Алексей Глебович
Мать: Гришина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1938
Дочь: Ефремова Ираида Александровна
Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Платонова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович
Рождение ребёнка
01.01.1948
Сын: Бузанов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович
Рождение ребёнка
03.03.1953
Дочь: Легконравова Алефтина Александровна
Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович
Смерть
18.11.2000
Россия, Московская обл., п. Клязьма
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище