Бузанова (Гришина) Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузанова (Гришина) Акулина Алексеевна

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Место рождения

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.06.1915

Дата смерти

18.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1915

Отец: Гришин Алексей Глебович

Мать: Гришина Мария Николаевна

Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1938

Дочь: Ефремова Ираида Александровна

Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Платонова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1948

Сын: Бузанов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1953

Дочь: Легконравова Алефтина Александровна

Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Бузанов Александр Федотович

Новые Воды, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.11.2000
Россия, Московская обл., п. Клязьма
Похороны
Неизвестно
Россия, Мамонтовка, Звягинское кладбище
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