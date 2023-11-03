(Коваль) Клавдия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926
Отец: Коваль Филипп Сергеевич
Мать: Коваль Мария Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно