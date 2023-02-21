Терехова Феня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Жигулина Зинаида Акимовна
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Николай
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюша)
Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич