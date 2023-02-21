Терехова Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Феня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Жигулина Зинаида Акимовна

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

деревня Барановка Токарёвский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Николай

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюша)

Отец ребёнка: Терехов Аким Яковлевич

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