Токарева Нрзб
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович
Смерть
Неизвестно