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Токарева Нрзб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Токарев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Токарев Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Токарев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

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