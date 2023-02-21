Кондрашкина (Суркова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашкина (Суркова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Сердобский уезд, Саратовской Губернии

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Сердобский уезд, Саратовской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Кондрашкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович

Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Кондрашкин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кондрашкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович

Смерть
Неизвестно
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