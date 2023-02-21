Кондрашкина (Суркова) Татьяна Ивановна
Место рожденияСердобский уезд, Саратовской Губернии
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Сердобский уезд, Саратовской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Кондрашкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович
Ясные Зори, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Кондрашкин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кондрашкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашкин Василий Назарович
Смерть
Неизвестно